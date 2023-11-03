Стало известно о ликвидации в зоне СВО командира украинского спецназа

«РВ»: в зоне спецоперации ликвидирован командир спецназа Украины Кудабеков

В зоне специальной военной операции (СВО) российские войска ликвидировали командира украинского спецназа Андрея Кудабекова, ранее командовавшего батальоном особого назначения «Чернигов». Об этом стало известно Telegram-каналу «Военкоры русской весны» (РВ).

По данным авторов поста, до начала спецоперации Кудабеков работал в частной военной компании в Африке, затем вернулся на Украину, где создал собственное подразделение специального назначения.

«Активный участник Майдана, ветеран карательной операции на Донбассе», — приводит «РВ» информацию о командире украинского спецназа.

Ранее в октября сообщалось, что ФСБ ликвидировала украинского агента при попытке теракта в Твери. В результате спецоперации по обезвреживанию террориста никто не пострадал. На месте преступления силовики изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ) и гранату РГД-5.