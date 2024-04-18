Немецкая оборонная компания рассказала о поставках средств ПВО на Украину

Глава Diehl Defence Раух: Украина скоро получит еще несколько систем ПВО IRIS-T

Украина уже получила три системы противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, скоро получит еще несколько единиц. О поставках Киеву средств ПВО рассказал глава немецкой оборонно-промышленной компании Diehl Defence Гельмут Раух в интервью изданию Bild.

«Три наши системы уже находятся на Украине и еще больше будет поставлено в этом году. Следующие — всего через несколько недель», — сказал он.

Раух вошел в состав делегации вице-канцлера Германии Роберта Хабека, которая прибыла с неанонсированным визитом в Киев. Отмечается, что специалисты делегации должны оценить урон, нанесенный энергоконтуру Украины в результате недавних ракетных атак. Официальная цель визита не сообщается.