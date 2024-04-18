Министр экономики Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом
Глава Минэкономики Германии Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом
Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.
Сообщается, что в делегацию вице-канцлера вошли сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ.
По информации журналистов, специалисты должны оценить урон, нанесенный энергоконтуру Украины после недавних ракетных атак. Об официальной цели визита не сообщается.
Ранее в ФРГ обнаружили 161 украинского ребенка, которые считались Киевом насильно вывезенными в Россию. Как дети туда попали, не уточняется.