Министр экономики Германии прибыл в Киев с необъявленным визитом

Глава Минэкономики Германии Хабек прибыл на Украину с необъявленным визитом

Глава Министерства экономики Германии Роберт Хабек прибыл в Киев с необъявленным визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что в делегацию вице-канцлера вошли сотрудники оборонной промышленности и энергетического сектора ФРГ.

По информации журналистов, специалисты должны оценить урон, нанесенный энергоконтуру Украины после недавних ракетных атак. Об официальной цели визита не сообщается.

Ранее в ФРГ обнаружили 161 украинского ребенка, которые считались Киевом насильно вывезенными в Россию. Как дети туда попали, не уточняется.