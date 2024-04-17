В Германии нашли больше 150 украинских детей. Киев обвинял Россию в их похищении

В ФРГ обнаружили считавшихся вывезенными в Россию 161 украинского ребенка

В Германии обнаружили 161 украинского ребенка, сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский по итогам совместных с немецкими коллегами оперативно-разыскных мероприятий.

Детей разыскивали как насильственно перемещенных в Россию и Белоруссию. В заявлении Национальной полиции Украины не уточнили, как дети оказались на территории Германии.

В России отрицают насильственное перемещение детей с территории Украины

В частности, президент России Владимир Путин в августе 2023 года называл раздутой историю с похищением Россией детей на Украине.

Ну что же, детские дома оставлять там под ударами артиллерии, что ли? Конечно, детей вывозили Владимир Путин президент России

В ноябре 2023 года уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова заявила, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию.

По ее словам, Россия неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что насильственное усыновление, о котором говорят на Западе, является лишь опекой, а эвакуация детей проводится для их же безопасности.

Фото: Michele Tantussi / Reuters

Из-за вывоза украинских детей в Россию МУС выдал ордер на «арест» Путина. В России в ответ возбудили уголовные дела на прокурора и судей инстанции

В марте 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой. Их обвинили в организации похищения украинских детей в Россию.

В ответ Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмад Хана и судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» Путина.

В СКР подчеркивали, что уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, потому что оснований для привлечения к уголовной ответственности нет. Кроме того, в действиях прокурора и судей МУС содержались признаки преступления — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, настаивали в СКР.

По данным властей, большинство детей приехали с Украины в Россию с родителями

Львова-Белова в своем докладе, опубликованном в июле 2023 года, заявила, что Россия приняла более 700 тысяч детей с Украины. Из них большинство приехали с родителями или другими родственниками, а около 1,5 тысячи человек являются воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть из них устроили в российские семьи.

В докладе также говорилось, что с февраля 2022 года по июнь 2023-го Россия приняла около 4,8 миллиона жителей Украины и Донбасса.