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14:41, 20 марта 2023Силовые структуры

Российские следователи возбудили дело в отношении прокурора и судей МУС

СКР возбудил дело в отношении прокурора и судей МУС за выдачу ордера на «арест» Путина

Фото: Christophe Gateau / Globallookpress.com

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело в отношении прокурора Международного уголовного суда (МУС) Карима Ахмад Хана и судей инстанции Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы и Серхио Херардо Угальде Годинеса за выдачу ордера на «арест» президента России Владимира Путина. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, отметили в СКР, указав на отсутствие оснований для привлечения к уголовной ответственности. Также судьи МУС вынесли незаконное решение об «аресте» уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, отмечается в сообщении.

В СКР напомнили, что главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств — такое положение закреплено в Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой.

В действиях прокурора и судей МУС содержатся признаки преступления — привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, приготовление к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений, заведомо незаконное заключение под стражу, отметили в СКР.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине. В Кремле отметили, что спокойно относятся к таким заявлениям.

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Любовь Ширижик
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