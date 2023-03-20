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12:26, 20 марта 2023Россия

Кремль оценил решение МУС об «аресте» Путина

Песков заявил, что в Кремле спокойно относятся к решению МУС об «аресте» Путина

Фото: Пресс-служба президента РФ / ТАСС

В Кремле спокойно относятся к таким враждебным проявлениям в отношении президента России Владимира Путина, как выдача Международным уголовным судом (МУС) ордера на его «арест». Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова в понедельник, 20 марта, приводит РИА Новости.

«Относимся к этому спокойно. Все тщательно фиксируем. Продолжаем работать. Продолжает работать и президент», — сказал Песков.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что такое решение было принято на фоне ситуации на Украине.

Комментируя ситуацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что решения МУС не имеют значения для Москвы. Дипломат напомнила, что Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что ордер МУС на «арест» Путина грозит ужасными последствиями для международного права.

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Евгения Куликова
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