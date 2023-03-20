Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:18, 20 марта 2023Россия

Медведев оценил решение МУС об «аресте» Путина

Медведев: ордер МУС на арест Путина грозит ужасными последствиями для международного права
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Sputnik Photo Agency / Reuters

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента страны Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев оценил решение об «аресте» Путина и подчеркнул, что ведомство вынесло решение в отношении лидера ядерной державы, которая не участвует в МУС, как США и другие страны. Он подчеркнул, что это решение грозит ужасными последствиями для международного права.

Материалы по теме:
Кто последний? Будет ли Россия исполнять решения западных судебных инстанций
Кто последний?Будет ли Россия исполнять решения западных судебных инстанций
7 декабря 2016
«Мы получим все ответы» В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
«Мы получим все ответы»В Нидерландах начинается процесс по крушению «Боинга» в Донбассе. Что от него ждет Россия?
9 марта 2020

«Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», -— отметил зампред Совбеза.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение на фоне ситуации на Украине.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало на видео подвиг российского сержанта
В Совфеде порассуждали о возможности возвращения смертной казни
Рецидивист зарезал бывшую жену в российском городе
Медведев назвал главный порок системы международного публичного права
Занятия сексом назвали альтернативой спортивным тренировкам
Начато расследование убийства командира взвода ППС в Херсонской области
В Латвии начались учения НАТО
В Европе признали отставание военной промышленности
58-летняя блогерша с покрытым татуировками телом ответила на хейт в сети
Стало известно об обнаружении взрывчатки в упавшем в Тульской области дроне
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.