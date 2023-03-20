Медведев оценил решение МУС об «аресте» Путина

Медведев: ордер МУС на арест Путина грозит ужасными последствиями для международного права

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал решение Международного уголовного суда (МУС) об ордере на «арест» президента страны Владимира Путина. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Медведев оценил решение об «аресте» Путина и подчеркнул, что ведомство вынесло решение в отношении лидера ядерной державы, которая не участвует в МУС, как США и другие страны. Он подчеркнул, что это решение грозит ужасными последствиями для международного права.

«Ведь это крах основ, принципов права. Включая постулаты о неотвратимости ответственности. Теперь никто ни в какие международные органы не пойдет, все будут договариваться между собой. Все дурацкие решения ООН и других структур будут трещать по швам. Наступает мрачный закат всей системы международных отношений. Доверие исчерпано», -— отметил зампред Совбеза.

17 марта МУС выдал ордеры на «арест» российского лидера Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Уточнялось, что МУС принял такое решение на фоне ситуации на Украине.