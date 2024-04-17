Считавшиеся в Киеве вывезенными в Россию 160 украинских детей нашлись в Германии

Полиция Германии нашла 161 украинского ребенка, которых считали вывезенными в РФ

В Германии нашлись более 160 украинских детей, которые считались в Киеве насильно вывезенными в Россию. Об этом по итогам совместных с немецкими коллегами оперативных разыскных мероприятий заявил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает «Укринформ».

«Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ (...) установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные», — передаются в публикации слова руководителя силового ведомства.

Каким образом дети попали в Германию, не уточняется.

Ранее стало известно, что вернувшиеся из России на Украину дети хотят уехать обратно. Причиной этого в Киеве назвали лучшие условия для жизни и самореализации в РФ.