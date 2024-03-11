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21:43, 11 марта 2024Бывший СССР

В Киеве признали желание вернувшихся из России детей уехать обратно

Павличенко заявил, что вернувшиеся из РФ на Украину дети хотят уехать обратно

Фото: Yevhen Kotenko / Reuters

Вернувшиеся из России на Украину дети стремятся уехать обратно. Об этом заявил исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко, передает РИА Новости.

По его словам, в России были созданы лучшие условия для жизни и самореализации детей. Павличенко также признал, что это является серьезной проблемой для Киева, поскольку вернувшимся детям необходима помощь для адаптации к жизни на Украине. «Их нужно включать в активную социальную жизнь, давать им новые возможности и преимущества», — отметил он.

В феврале РФ при посредничестве Катара вернула Украине 11 детей. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, это самая большая группа детей. Среди возвращенных — два ребенка с инвалидностью.

В декабре 2023 года на Украину были возвращены шестеро детей. Все это время они находились в России вместе с родственниками отдельно от остальных членов семьи.

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