Россия вернула на Украину шестерых детей

Омбудсмен Львова-Белова сообщила о возвращении на Украину шестерых детей

Россия отправила шестерых детей, находившихся на территории страны, к матерям на Украину. Об этом сообщила уполномоченная по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова в беседе с «Известиями»

По словам детского омбудсмена, все дети находились в России вместе с родственниками и по разным причинам отдельно от остальной семьи. «Активно участвуем в воссоединении и при этом слышим постоянно с украинской стороны обвинения в том, что мы не передаем детей», — заявила она.

Львова-Белова добавила, что была проведена большая работа по подготовке документов и договоренностей о гуманитарных коридорах. Она подчеркнула, что российская сторона продолжит возвращать детей на Украину. По словам омбудсмена, в работе находится до 30 таких дел.

Ранее Львова-Белова заявила, что западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. По ее словам, Москва неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, всего лишь опека, а эвакуация детей проводится для их безопасности.

