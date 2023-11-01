Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:14, 1 ноября 2023Россия

В России прокомментировали обвинения в депортации украинских детей

Омбудсмен Львова-Белова: Запад превращает эвакуацию детей с Украины в депортацию

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. Так на соответствующие обвинения Запада отреагировала уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам омбудсмена, Россия неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, является лишь опекой, а эвакуация детей проводится для их же безопасности.

«Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека — в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России», — прокомментировала Львова-Белова.

Международный уголовный суд обвинял Россию в «незаконной депортации» детей в Россию и выдавал ордера на арест российских официальных лиц, среди которых была и Мария Львова-Белова.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего футболиста сборной России задержали с полкило наркотиков. Он работал закладчиком в даркнете

      Итальянский футболист рассказал о желании играть за сборную России

      Астронавты НАСА впервые выйдут в открытый космос после российской утечки

      Известный режиссер пожаловался на дорогие парковки в Москве

      Бывший премьер Украины объяснил необходимость союза с Россией

      В России врачи поставили диагноз «воспаление горла» упавшему с лестницы ребенку

      Буланова рассказала о намерении скрывать беременность

      Возлюбленная Тимати показала фигуру в леопардовом бикини

      Евросоюз пообещал выделить рекордную сумму на миграцию из Средней Азии

      Россияне победили немцев в борьбе за лидерство по поездкам в Турцию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости