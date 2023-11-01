В России прокомментировали обвинения в депортации украинских детей

Омбудсмен Львова-Белова: Запад превращает эвакуацию детей с Украины в депортацию

Западные политики и общественные деятели искажают факты и превращают эвакуацию украинских детей в насильственную депортацию, чтобы демонизировать Россию. Так на соответствующие обвинения Запада отреагировала уполномоченный по правам ребенка при президенте Мария Львова-Белова, ее слова приводит РИА Новости.

По словам омбудсмена, Россия неоднократно приглашала иностранных официальных лиц лично убедиться в том, что «насильственное усыновление», о котором говорят на Западе, является лишь опекой, а эвакуация детей проводится для их же безопасности.

«Что касается обвинений Запада, все перевирается: эвакуация детей превращается в "депортацию", опека — в "насильственное усыновление". Это делается с целью демонизации образа России», — прокомментировала Львова-Белова.

Международный уголовный суд обвинял Россию в «незаконной депортации» детей в Россию и выдавал ордера на арест российских официальных лиц, среди которых была и Мария Львова-Белова.