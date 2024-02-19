Россия вернула Украине 11 детей

Россия при содействии Катара вернула на Украину 11 детей

Россия при посредничестве Катара вернула Украине 11 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову.

По словам омбудсмена, это самая большая группа детей. Среди возвращенных — два ребенка с инвалидностью, отметила Львова-Белова.

Она выразила благодарность посольству Катара за оказанное в возвращении детей содействие. Посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, в свою очередь, выразил готовность к продолжению совместной работы.

В декабре 2023 года на Украину были возвращены шестеро детей. Все это время они находились в России вместе с родственниками отдельно от остальных членов семьи.

