Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:16, 19 февраля 2024Россия

Россия вернула Украине 11 детей

Россия при содействии Катара вернула на Украину 11 детей

Фото: Gaelle Girbes / Getty Images

Россия при посредничестве Катара вернула Украине 11 детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченную по правам ребенка при президенте Марию Львову-Белову.

По словам омбудсмена, это самая большая группа детей. Среди возвращенных — два ребенка с инвалидностью, отметила Львова-Белова.

Она выразила благодарность посольству Катара за оказанное в возвращении детей содействие. Посол Катара Ахмед бен Насер бен Джасим Аль Тани, в свою очередь, выразил готовность к продолжению совместной работы.

В декабре 2023 года на Украину были возвращены шестеро детей. Все это время они находились в России вместе с родственниками отдельно от остальных членов семьи.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Найден мертвым угнавший на Украину вертолет российский летчик

      Руководители автосалонов пойдут под суд за обман россиян на 40 миллионов рублей

      Экс-член комиссии ООН рассказал об отравившем Сальдо веществе

      Российский судебный пристав заколол сожительницу после Дня всех влюбленных

      Россиянам раскрыли опасность ароматических свечей

      В Белоруссии появилось новое приложение для знакомств

      Стилист назвала необходимые для красной дорожки вещи

      Россия вернула Украине 11 детей

      Россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за хлама

      В Москве охранники SPAR шантажировали забывшую оплатить колбасу пенсионерку

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше