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00:26, 31 июля 2023Россия

Омбудсмен Львова-Белова назвала число вывезенных из Донбасса в Россию детей

Омбудсмен Львова-Белова: с февраля 2022-го из Донбасса вывезли 700 тысяч детей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

С февраля 2022 года Россия приняла более 700 тысяч детей из Украины и республик Донбасса. Об этом сообщается в докладе российского уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Из них подавляющее большинство приехали с родителями или другими родственниками, а около 1,5 тысячи человек являются воспитанниками учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Часть из них была устроена в российские семьи.

Всего же в Россию прибыли 4,8 миллиона украинцев и жителей Донбасса.

6 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на Западе начали обвинять Путина в перемещении детей с Донбасса в Россию. Он уточнил, что эти дети вывозились из районов, где велись боевые действия, ради спасения. Он назвал обвинения Запада варварством, подчеркнув, что он и президент России «никого не крадут». «Что вы меня упрекаете, что я зову этих бедолаг, чтобы они отдохнули и подлечились?» — удивился белорусский лидер.

17 марта Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на «арест» президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В заявлении МУС отмечается, что принятое решение якобы связано с «незаконным вывозом детей» с Украины.

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    Марина Совина
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