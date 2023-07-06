Лукашенко заявил о попытках представить его с Путиным варварами

Лукашенко: лидеров России и Белоруссии пытаются представить варварами, ворующими детей

Президента России Владимира Путина и белорусского лидера Александра Лукашенко пытаются представить варварами, которые воруют и «едят» детей. Об этом заявил Лукашенко, передает БЕЛТА.

В разговоре с журналистами зарубежных и белорусских СМИ президент республики отметил, что уничтожить человека или группу людей, располагая современными технологиями, не представляет сложности.

«Абсолютно никаких проблем. Видя, как развиваются события на фронте с этими беспилотниками. Лучше всего представить мировой общественности Путина и Лукашенко некими варварами, которые воруют людей, детей и "едят" их», — заявил Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, на Западе начали обвинять Путина в перемещении детей с Донбасса в Россию. Он уточнил, что эти дети вывозились из районов, где велись боевые действия, ради спасения, при этом некоторые были с родителями.

В заключении Лукашенко назвал варварством обвинения Запада. Он подчеркнул, что он и президент России «никого не крадут». «Что вы меня упрекаете, что я зову этих бедолаг, чтобы они отдохнули и подлечились?» — удивился белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». В частности, они обсудят дальнейшее функционирование подразделения.