Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет БелТА.

По словам Лукашенко, главы государств оказались вовлечены в проблему вокруг ЧВК, поэтому ситуация будет обсуждена. В частности, они обсудят дальнейшее функционирование подразделения.

Ранее Лукашенко рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии. По его словам, Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Также белорусский лидер отметил, что в случае размещения на территории республики ЧВК может быть задействована для обороны.