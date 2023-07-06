Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:35, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

Лукашенко заявил о намерении встретиться с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен в ближайшее время встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным, чтобы обсудить ситуацию вокруг частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Об этом пишет БелТА.

По словам Лукашенко, главы государств оказались вовлечены в проблему вокруг ЧВК, поэтому ситуация будет обсуждена. В частности, они обсудят дальнейшее функционирование подразделения.

Ранее Лукашенко рассказал, что основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии. По его словам, Пригожин находится в Санкт-Петербурге. Также белорусский лидер отметил, что в случае размещения на территории республики ЧВК может быть задействована для обороны.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Кошечкина
    Обсудить
    Последние новости

    Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

    Появились новые подробности о состоянии Мадонны после выписки из больницы

    Губернатор рассказал об обстрелах Шебекинского городского округа

    Глава ЦБ предупредила о рисках ускорения инфляции из-за слабого рубля

    Лукашенко встретится с Путиным для обсуждения ЧВК «Вагнер»

    Пушилин заявил об отсутствии бойцов ЧВК «Вагнер» на территории ДНР

    Названы сроки ходовых испытаний российского «Можайска»

    Россиянам посоветовали не въезжать в Германию на машинах с российскими номерами

    Генсек НАТО назвал местонахождение ЧВК «Вагнер»

    Лукашенко рассказал о прогрессе в вопросе размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости