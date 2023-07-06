Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге

Основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии. О его местонахождении высказался президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, Пригожин находится в Санкт-Петербурге. «Где он сегодня утром..? Может, с утра в Москву поехал», — предположил глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко также раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусский президент заявил, что они находятся в постоянных лагерях на территории России.