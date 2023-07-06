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11:01, 6 июля 2023Бывший СССР

Лукашенко раскрыл местонахождение Пригожина

Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что Евгений Пригожин находится в Санкт-Петербурге

Фото: Елена Копылова / РИА Новости

Основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина нет на территории Белоруссии. О его местонахождении высказался президент республики Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, Пригожин находится в Санкт-Петербурге. «Где он сегодня утром..? Может, с утра в Москву поехал», — предположил глава государства.

Ранее сообщалось, что Лукашенко также раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер». Белорусский президент заявил, что они находятся в постоянных лагерях на территории России.

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