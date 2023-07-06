Лукашенко раскрыл местонахождение бойцов ЧВК «Вагнер»

Президент Белоруссии заявил, что бойцы ЧВК «Вагнер» находятся в лагерях на территории РФ

Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» находятся в постоянных лагерях на территории России. Местонахождение военнослужащих раскрыл президент Белоруссии Александр Лукашенко, цитирует БЕЛТА.

«Насколько я на сегодняшнее утро информирован, бойцы ЧВК "Вагнер" находятся в своих лагерях. В постоянных лагерях, где они находились после вывода с фронта на восстановление», — сказал глава государства.

Лукашенко добавил, что от размещения ЧВК «Вагнер» нет никаких рисков для Белоруссии. По словам политика, это не тут случай, которым его со всех сторон «пытаются напрягать».

Ранее глава республики призвал сограждан «не переживать и не волноваться» на фоне сообщений о вероятном перемещении ЧВК в Белоруссию. Он рассказал, что западные лидеры начали ему звонить и говорить, что появление вагнеровцев в стране является «плохим сигналом».