Лукашенко призвал не переживать из-за ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Президент Белоруссии Лукашенко призвал не переживать из-за ЧВК «Вагнер» в республике

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал сограждан «не переживать и не волноваться» на фоне сообщений о вероятном перемещении частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» в республику. Об этом сообщает «БелТА».

«Если бы можно было их пригласить сюда (за их счет), это для нашей армии благо, — указал глава государства. — Это люди, прошедшие армию, прошедшие войны. Это люди, которые воевали по всему миру за нормальную цивилизацию. Запад их ненавидит на дух».

Лукашенко отметил, что западные лидеры начали ему звонить и говорить, что появление ЧВК в Белоруссии является «плохим сигналом». «А почему плохой? Почему для французов плохой? Потому что эти вагнеровцы в Африке колошматили этих французов, что только пыль летела. Конечно, им это не нравится», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что мятеж, организованный главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным, серьезно «напряг» всех в Минске, но белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны России в ударах по его подразделениям. В Минобороны эту информацию назвали ложной. Тем не менее поддержавшие Пригожина подразделения ЧВК направились в Ростов-на-Дону и в сторону Москвы, а ФСБ возбудила дело о призыве к вооруженному мятежу. Позднее с Пригожиным поговорил президент Белоруссии Александр Лукашенко, предложив «Вагнеру» убежище в республике.