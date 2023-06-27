Лукашенко рассказал о реакции на мятеж Пригожина в Минске

Лукашенко заявил, что мятеж Пригожина серьезно напряг белорусских военных

Мятеж, организованный основателем частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгением Пригожиным, серьезно «напряг» всех в Минске, но белорусские военные и их тылы продемонстрировали единство. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны страны Виктором Хрениным, передает ТАСС.

«Этот переполох в России, конечно, и нас напряг очень серьезно. Военные наши отреагировали неплохо. Все военные. И милиция, и пограничники. Четко отреагировали, в течение полудня были приведены в нужное состояние. Это наша работа, так должно быть», — заявил глава государства.

Он также поблагодарил «тылы военных» — их семьи. «Я особенно это отслеживал: ни одна жена, ни одна семья не бухтела, не плакалась. С пониманием это восприняли, даже с каким-то энтузиазмом», — сказал Лукашенко.

Ранее белорусский лидер рассказал, что приказал привести армию в полную боевую готовность в связи с событиями на юге России. По его словам, белорусские граждане восприняли происходящее близко к сердцу.