Лукашенко заявил о приведении армии в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность

Президент Белоруссии Александр Лукашенко распорядился привести армию в полную боевую готовность. Заявление политика передает Telegram-канал «Пул Первого».

Глава государства принял такое решение на фоне мятежа частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Он добавил, что за событиями, происходившими на юге России, было больно наблюдать и многие белорусские граждане восприняли их близко к сердцу.

Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил Лукашенко за усилия и вклад в мирное разрешение ситуации с мятежом ЧВК «Вагнер». При этом президент подчеркнул, что решающую роль в эти дни сыграли патриотический настрой граждан и консолидация российского общества.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Бойцы ЧВК выдвинулись в сторону Москвы, а также заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. После разговора Лукашенко с основателем ЧВК колонны «Вагнера» развернулись не доходя до российской столицы.