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22:23, 26 июня 2023Бывший СССР

Путин поблагодарил Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа

Путин поблагодарил президента Белоруссии Лукашенко за урегулирование мятежа

Фото: AP

Президент России Владимир Путин поблагодарил белорусского лидера Александра Лукашенко за помощь с урегулированием мятежа ЧВК «Вагнер». Об этом он заявил в ходе обращения к народу, трансляция которого доступна на YouTube.

«Признателен президенту Белоруссии Александру Григорьевичу Лукашенко за его усилия и вклад в мирное разрешение ситуации», — заявил глава государства.

При этом он подчеркнул, что именно патриотический настрой граждан и консолидация всего российского общества «сыграли в эти дни решающую роль».

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил российских военных в ударе по тыловым лагерям компании. Бойцы ЧВК выдвинулись в сторону Москвы, а также заняли здание штаба Южного военного округа (ЮВО) в центре Ростова-на-Дону. В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа.

24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с основателем ЧВК, по итогам которых колонны «Вагнера» развернулись не доходя до российской столицы.

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    Алевтина Запольская
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