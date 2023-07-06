Лукашенко назвал условия размещения ЧВК «Вагнер» в Белоруссии

Лукашенко: в случае размещения в Белоруссии ЧВК «Вагнер» могут задействовать для обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что частная военная компания (ЧВК) «Вагнер» может быть задействована для обороны в случае размещения на территории республики. Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что его не волнует и не беспокоит размещение бойцов ЧВК «Вагнер» в республике. По его словам, военные будут размещены под определенные условия.

«Главное условие: если нам нужно будет задействовать это подразделение для обороны государства, оно будет задействовано мгновенно. И их опыт будет востребован», — подчеркнул президент.