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23:52, 5 мая 2024Мир

Германия передаст Украине экспериментальные артиллерийские снаряды

Немецкий концерн Rheinmetall передаст Украине артиллерийские снаряды

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Немецкий концерн Rheinmetall до конца 2024 года передаст Украине экспериментальные артиллерийские снаряды, дальность действия которых достигает 100 километров. Об этом заявил руководитель концерна Армин Пеппергер, пишет Handelsblatt.

Также, по словам Пеппергера, компания передаст Киеву сотни тысяч обычных снарядов калибра 155 миллиметров.

Ранее сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Германии придется помогать Украине на протяжении долгих лет. Он предположил, что Берлину придется мобилизовывать деньги и оружие для Киева на протяжении еще десяти лет, и сравнил данный процесс с марафонским бегом.

В апреле стало известно, что Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов Vector.

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      Марина Совина
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