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15:25, 1 мая 2024Мир

В Германии сравнили поддержку Украины с марафонским бегом

В СДПГ допустили, что Германии придется помогать Украине на протяжении 10 лет

Фото: Thomas Peter / Reuters

ФРГ придется помогать Украине на протяжении долгих лет, допустил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Своим мнением он поделился в беседе с t-online.

Он предположил, что Германии придется мобилизовывать деньги и оружие для Киева на протяжении еще десяти лет, и сравнил данный процесс с марафонским бегом. Клингбайль отметил, что ранее никто не считал возможным, что ФРГ будет оказывать такую серьезную военную поддержку Вооруженным силам Украины.

В то же время политик призвал сделать предметом дискуссии не только поставки вооружений, но и дипломатические инициативы. Политик отметил, что стратегия немецкого правительства и СДПГ заключается в укреплении позиции Украины «настолько, чтобы она в надлежащий момент могла вести переговоры [с Россией] с позиции силы».

Ранее эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что Вооруженные силы Украины ожидают два тяжелых месяца боев. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать успешных наступательных действий российских войск.

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      Варвара Кошечкина
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