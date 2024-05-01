В Германии сравнили поддержку Украины с марафонским бегом

В СДПГ допустили, что Германии придется помогать Украине на протяжении 10 лет

ФРГ придется помогать Украине на протяжении долгих лет, допустил сопредседатель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль. Своим мнением он поделился в беседе с t-online.

Он предположил, что Германии придется мобилизовывать деньги и оружие для Киева на протяжении еще десяти лет, и сравнил данный процесс с марафонским бегом. Клингбайль отметил, что ранее никто не считал возможным, что ФРГ будет оказывать такую серьезную военную поддержку Вооруженным силам Украины.

В то же время политик призвал сделать предметом дискуссии не только поставки вооружений, но и дипломатические инициативы. Политик отметил, что стратегия немецкого правительства и СДПГ заключается в укреплении позиции Украины «настолько, чтобы она в надлежащий момент могла вести переговоры [с Россией] с позиции силы».

Ранее эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала заявил, что Вооруженные силы Украины ожидают два тяжелых месяца боев. При этом он подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать успешных наступательных действий российских войск.