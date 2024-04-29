В Германии предрекли Украине два тяжелых месяца боев

Die Welt: Украину ожидают два тяжелых месяца боев

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ожидают два тяжелых месяца боев. Об этом в эфире немецкого телеканала Die Welt сообщил эксперт Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала, транслируемом на канале в Youtube.

«Думаю, в ближайшие два месяца ситуация для украинских войск будет критической», — рассказал военный эксперт.

Масала подчеркнул, что в ближайшее время стоит ожидать успешных наступательных действий российских войск. По его мнению, они могут продолжаться и в июле, тогда ВСУ придется оставить город Краматорск. Военный аналитик резюмировал, что подобный сценарий будет тяжелым ударом для Киева.

Ранее Масала заявил, что президент России Владимир Путин сделал правильные предположения относительно усталости западных стран от расходов на помощь Украине. Он заметил, что голоса тех, кто считает, что действий в сторону Украины было предпринято уже достаточно, становятся все громче — сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.