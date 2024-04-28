Эксперт бундесвера Масала: Путин оказался прав, Запад устает от Украины

Эксперт Университета бундесвера в Мюнхене Карло Масала заявил, что президент России Владимир Путин сделал правильные предположения относительно усталости западных стран от расходов на помощь Украине. Об этом он сообщил в интервью изданию Kleine Zeitung.

«Путин полагает, что ни США, ни Европа не могут и не хотят оказывать Украине достаточную и долгосрочную поддержку. Он, возможно, прав», — заявил Масала.

Он заметил, что голоса тех, кто считает, что действий в сторону Украины было предпринято уже достаточно, становятся все громче — сопротивление дальнейшей помощи Украине постепенно растет.

Ранее директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что результаты закрытых соцопросов в странах Запада показывают, что их граждане устали от кризиса на Украине и не верят в победу над Россией