Нарышкин заявил об усталости людей на Западе от Украины

Нарышкин заявил, что жители стран Запада устали от украинского кризиса

Результаты закрытых соцопросов в странах Запада показывают, что их граждане устали от кризиса на Украине и не верят в победу над Россией. Об этом в интервью РИА Новости рассказал директор российской Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

«Мало кто верит в возможность одержать победу над Россией и мало кто видит целесообразность оказания просто колоссальной финансовой помощи банде Зеленского», — отметил он.

Кроме того, по словам Нарышкина, «никто не понимает, почему население западных стран должно ради этого страдать».

В конце прошлого года директор СВР заявил, что странам Запада придется признать неизбежную победу России в специальной военной операции на Украине. По словам Нарышкина, «американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение».

Помимо этого, Нарышкин заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создают за пределами России виртуальную «Российскую республику». Он также обвинил американские спецслужбы в подготовке проекта якобы легитимной прозападной российской государственности.