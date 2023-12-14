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15:52, 14 декабря 2023Мир

Нарышкин обвинил США в создании прозападной российской государственности

Нарышкин: ЦРУ создает прозападную виртуальную российскую государственность
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Гавриил Григоров / POOL / РИА Новости

Сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создают за пределами России виртуальную «Российскую республику», заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. Об этом сообщает ТАСС.

Он обвинил американские спецслужбы в подготовке проекта якобы легитимной прозападной российской государственности.

«Абсурд ситуации дошел до того, что ЦРУ прорабатывает проект создания за пределами Российской Федерации виртуального и якобы легитимного государства. Так называемой "Российской республики" во главе с некой "временной администрацией"», — заявил глава СВР в ходе XIX Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб государств-участников СНГ.

Ранее Нарышкин объяснил отказ Украины от переговоров с Россией непубличным запретом Запада. Он подчеркнул, что результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно квалифицировать как полный провал.

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      Юрий Леонов
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