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12:41, 14 декабря 2023Бывший СССР

Нарышкин объяснил отказ Украины от переговоров

Нарышкин: Украина отказывается от переговоров из-за жесткой установки Запада
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Украина отказывается от переговоров с Москвой, несмотря на провал контрнаступления, следуя непубличному запрету Запада. Так отказ объяснил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Он отметил, что Владимир Зеленский декретом запретил себе и всем своим подчиненным вести переговоры с Россией. «Но кроме публичного запрета есть жесткая установка "хозяев" — в Вашингтоне, в Лондоне — никакого мира, украинцы, воюйте», — заявил Нарышкин.

Директор СВР подчеркнул, что результаты контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) можно квалифицировать как полный провал. «Украина не добилась никаких успехов на поле боя, но понесла при этом чувствительные, подчас невосполнимые потери и в живой силе, и в военной технике», — сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир с Украиной будет тогда, когда Москва достигнет своих целей. Глава государства напомнил, что цели специальной военной операции остаются неизменными.

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      Алевтина Запольская
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