Путин назвал условие наступления мира с Украиной

Путин: мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей

Мир с Украиной будет тогда, когда Россия достигнет своих целей, заявил президент РФ Владимир Путин. Об этом глава государства заявил в ходе прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией. Трансляция «Итогов года с Владимиром Путиным» доступна в Rutube-канале «России 1».

Цели специальной военной операции остаются неизменными, напомнил президент. В таким целям он отнес денацификацию, демилитаризацию и нейтральный статус Украины.

Героями современной Украины являются Степан Бандера бывший солдат СС, которым в Киеве аплодируют стоя, заявил Путин.

14 декабря Путин подводит итоги года в формате прямой линии. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, тема специальной военной операции вызывает наибольший общественный интерес.