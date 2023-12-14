Началась прямая линия Путина

Началась прямая линия и итоговая пресс-конференция президента России Путина

В Москве началась прямая линия президента Владимира Путина, которая в этом году совмещена с итоговой пресс-конференцией. Трансляция программы «Итоги года с Владимиром Путиным» идет на Первом канале.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что пресс-конференцию и прямую линию с Путиным решили объединить, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям. Вопросы от граждан и прессы будут задаваться главе государства поочередно. Всего, по данным на 13 декабря, президенту поступило более двух миллионов вопросов.

Эта прямая линия станет первой с 2021-го года и 20-й по счету за время президентства Владимира Путина. Модерировать прямую линию будут ведущие Первого канала, а пресс-конференцию — пресс-секретарь президента Песков.