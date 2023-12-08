Песков рассказал о формате прямой линии Путина и своем «месте на жердочке»

Песков: 14 декабря вопросы от граждан и СМИ будут задавать Путину по очереди

Вопросы от граждан и прессы во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» 14 декабря будут задавать президенту поочередно. О деталях проведения прямой линии и пресс-конференции главы государства, объединенных в единый формат, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

По словам представителя Кремля, в ходе прямого эфира модераторы будут находиться рядом с Путиным и модерировать вопросы от граждан. «А я тоже буду на своей жердочке сидеть, как обычно это делаю, но уже пытаться модерировать общение президента с журналистами, которые будут в аудитории», — рассказал Песков.

Он также объяснил, что пресс-конференцию и прямую линию с Путиным решили объединить, чтобы подвести итоги года сразу по всем направлениям. «Тем более получается, что подводим итоги в преддверии президентской избирательной кампании», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Песков также спрогнозировал, что число обращений к Путину от россиян, которое уже перешло отметку в 800 тысяч, превысит один миллион. При этом он заверил, что вопросы, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом (ОНФ) при участии региональных властей в течение года.

Ранее Песков сообщил, что Путин тщательно готовится к прямой линии и уже успел ознакомиться с некоторыми вопросами. Он объяснил, что главе государства регулярно предоставляют срезы по темам, которые волнуют россиян.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в едином формате. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Обращения россиян глава государства выберет самостоятельно.