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18:08, 8 декабря 2023Россия

В Кремле спрогнозировали число обращений для прямой линии с Путиным

Песков заявил, что число обращений для прямой линии с Путиным превысит миллион

Фото: Mikhail Klimentyev / Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Число обращений для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысит один миллион. Такой прогноз дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Представитель Кремля заверил, что вопросы россиян, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом (ОНФ) при участии глав регионов. «Каждый отдельно взятый вопрос будет решен. В течение года на это, конечно, потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься», — заявил он.

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      Константин Лысяков
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