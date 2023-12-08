В Кремле спрогнозировали число обращений для прямой линии с Путиным

Песков заявил, что число обращений для прямой линии с Путиным превысит миллион

Число обращений для прямой линии с президентом России Владимиром Путиным превысит один миллион. Такой прогноз дал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью «Известиям».

Представитель Кремля заверил, что вопросы россиян, которые не удастся затронуть в ходе прямой линии, будут обрабатываться Общероссийским народным фронтом (ОНФ) при участии глав регионов. «Каждый отдельно взятый вопрос будет решен. В течение года на это, конечно, потребуется время, как правило, на это уходит год, но каждым вопросом будут заниматься», — заявил он.