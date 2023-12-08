Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан к прямой линии

Песков заявил, что Путин начал знакомиться с обращениями граждан к прямой линии

Президент России Владимир Путин начал знакомиться с подборками обращений граждан, которые поступают в кол-центр прямой линии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы даем регулярно в процессе подготовки к этой программе срезы по темам, которые гражданами поднимаются, и мы даем президенту также уже ближе к программе (…) такие большие подборки, такие увесистые, прямо с распечатанными на каждой странице обращениями граждан», — сказал он.

Представитель Кремля также отметил, что Путин традиционно проводит совещание с руководством администрации президента, правительством и социальным блоком. Там, добавил он, также есть конкретные обращения и вопросы, которые рассматриваются. Глава государства и сейчас регулярно получает подборки обращений, подчеркнул Песков.

Ранее в Кремле заявили, что задать вопрос Путину сможет даже президент Украины Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в едином формате. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства сам выберет обращения россиян.