Кремль сообщил о возможности Зеленского задать вопрос Путину на прямой линии

Песков: даже Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задать вопрос президенту России Владимиру Путину сможет даже украинский глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что спросить что-либо у главы государства можно через сайт или кол-центр из любой точки мира.

До этого представитель Кремля Песков рассказал, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря.

Пресс-секретарь уточнил, что общение главы государства с гражданами не будет иметь временных ограничений. Прием вопросов россиян к президенту стартует 1 декабря, заметил представитель Кремля. В свою очередь руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов отметил, что Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии, на которые даст ответы.