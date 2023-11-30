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13:45, 30 ноября 2023Россия

Кремль сообщил о возможности Зеленского задать вопрос Путину на прямой линии

Песков: даже Зеленский сможет задать вопрос Путину на прямой линии

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что задать вопрос президенту России Владимиру Путину сможет даже украинский глава государства Владимир Зеленский. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пресс-секретарь президента России уточнил, что спросить что-либо у главы государства можно через сайт или кол-центр из любой точки мира.

До этого представитель Кремля Песков рассказал, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря.

Пресс-секретарь уточнил, что общение главы государства с гражданами не будет иметь временных ограничений. Прием вопросов россиян к президенту стартует 1 декабря, заметил представитель Кремля. В свою очередь руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов отметил, что Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии, на которые даст ответы.

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      Никита Абрамов
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