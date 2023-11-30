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12:02, 30 ноября 2023Россия

Кремль анонсировал начало приема вопросов граждан Путину

Песков анонсировал начало приема вопросов граждан Путину с 1 декабря

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Прием вопросов граждан президенту России Владимиру Путину в преддверие прямой линии главы государства начнется 1 декабря. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС в четверг, 30 ноября.

«Завтра, 1 декабря, начинается прием вопросов от граждан», — сказал он.

Пресс-секретарь Кремля добавил, что направить вопросы можно, позвонив по бесплатному телефону 8-800-200-40-40, отправив СМС на номер 0-40-40 и через сайт moskva-putinu.ru.

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      Игорь Дмитров
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