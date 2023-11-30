Названа дата прямой линии с президентом России

Песков: прямая линия с Путиным пройдет 14 декабря

Прямая линия с президентов России Владимиром Путиным пройдет 14 декабря. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует ТАСС.

По словам Пескова, в этот день президент подведет итоги года и пообщается с представителями СМИ. Прямая линия будет совмещена с итоговой пресс-конференцией, пояснил пресс-секретарь.

Общение Путина с гражданами не будет иметь временных ограничений, отметил Песков, уточнив, что «это всегда продолжительное мероприятие».

Принимать вопросы граждан главе государства начнут 1 декабря, отметил Песков.