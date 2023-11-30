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12:43, 30 ноября 2023Россия

Раскрыты критерии выбора вопросов для Путина на прямой линии

РИА Новости: президент России Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии
СюжетПресс-конференция Путина:

Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин сам будет выбирать вопросы прямой линии, на которые даст ответы. Такие критерии перед предстоящим мероприятием раскрыло РИА Новости.

Руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов в разговоре с агентством пояснил, что редакторская группа будет отбирать наиболее актуальные вопросы.

Их будут предлагать главе государства. «Дальше, естественно, решение за Владимиром Владимировичем, что он выберет и на что он будет отвечать», — отметил глава ОНФ.

В то же время Кузнецов подчеркнул, что на прямой линии стоит задача не потерять ни один вопрос.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря.

Пресс-секретарь уточнил, что общение главы государства с гражданами не будет иметь временных ограничений. Прием вопросов россиян к президенту стартует 1 декабря, заметил представитель Кремля.

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      Анна Щербакова
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