Начался сбор вопросов для прямой линии с Владимиром Путиным

В Кремле сообщили о начале сбора вопросов для прямой линии с Путиным

В России начался сбор вопросов президенту для прямой линии с президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Кремля.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 14 декабря и объединит в себе форматы большой пресс-конференции и прямой линии. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Всю информацию о способах задать вопрос главе государства собрали на сайте moskva-putinu.ru. Обратиться к главе государства россияне могут при помощи телефонного звонка, видео и смс-сообщения. Помимо этого, вопрос можно отправить через мобильное приложение.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что задать вопрос Путину сможет даже украинский глава государства Владимир Зеленский. По его словам, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.

Также стало известно, что Путин будет сам выбирать предложенные ему вопросы прямой линии, на которые даст ответы. При этом, как сообщил руководитель исполкома Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Кузнецов, перед организаторами стоит задача не потерять ни один вопрос.