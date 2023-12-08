В Кремле заявили о тщательной подготовке Путина к прямой линии

Песков заявил, что президент России всегда тщательно готовится к прямой линии

Президент России Владимир Путин всегда тщательно готовится к прямой линии. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что на предстоящее мероприятие поступило больше 600 тысяч обращений от граждан.

По словам Пескова, Путин уже успел ознакомиться с некоторыми вопросами.

«Сам смотрит вопросы, тем более что сейчас по блокам тем обрабатываются вопросы граждан. Они систематизируются, и поэтому у Путина есть возможность прямо по основным блокам тем посмотреть», — разъяснил представитель Кремля.

До этого Песков подчеркнул, что люди разных возрастов обращаются к российскому лидеру с вопросами к прямой линии.

Ранее стало известно, что программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир 14 декабря и объединит в себе форматы большой пресс-конференции и прямой линии. Глава государства ответит на вопросы журналистов и россиян.