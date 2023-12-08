В Кремле назвали возрастные категории задающих вопросы Путину людей

Песков: люди разных возрастов обращаются к Путину с вопросами к прямой линии

Люди разных возрастов обращаются к президенту России Владимиру Путину с вопросами к грядущей прямой линии. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

По словам представителя Кремля, количество вопросов и обращений для совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции уже превысило 600 тысяч. Он также отметил, что к анализу поступающих к главе государства обращений привлечены эксперты Общероссийского народного фронта.

«Поразительно много, из всех регионов, из самых разных возрастных категорий, в систематизации [вопросов] мы видим разные возраста, когда люди сами об этом хотят сообщать», — пояснил Песков.

Ранее в Кремле заявили, что задать вопрос Путину сможет даже президент Украины Владимир Зеленский. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в едином формате. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства сам выберет обращения россиян.