Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:53, 13 декабря 2023Россия

Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным поступило от россиян
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Два миллиона вопросов к «Итогам года с Владимиром Путиным» поступило от россиян. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Уточняется, что всего поступило 2 061 772 вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Было бы хорошо, если бы он убил его» Кадыров высказался об избиении его сыном поджигателя Корана

      На Украине раскрыли способ организации кибератаки на «Киевстар»

      В Словакии назвали вылеты F-16 с баз НАТО красной линией для России

      Песков оценил положение ВСУ на фронте

      В бундестаге призвали наложить вето на переговоры с Украиной по вступлению в ЕС

      Песков указал на смену риторики Вашингтона по Украине

      Фитнес-тренер назвал семь правил для повышения эффективности домашних тренировок

      В США обвинили Байдена в блокировании мирного соглашения по Украине

      Песков заявил о словах поддержки Путину от звонящих на прямую линию россиян

      Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости