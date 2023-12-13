Названо количество поступивших вопросов к прямой линии с Путиным

Два миллиона вопросов к прямой линии с Путиным поступило от россиян

Два миллиона вопросов к «Итогам года с Владимиром Путиным» поступило от россиян. Об этом сообщает телеканал «Россия 24».

Уточняется, что всего поступило 2 061 772 вопросов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире. Глава государства проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.