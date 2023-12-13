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13:06, 13 декабря 2023Россия

В Кремле сообщили о подготовке Путина к проведению прямой линии

Песков: Путин готовится к проведению прямой линии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, которого цитирует РИА Новости.

Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.

«Готовится», — ответил представитель Кремля на вопрос на вопрос, есть ли в графике президента публичные мероприятия.

Ранее Песков раскрыл волнующие россиян вопросы к Путину. По его словам, прежде всего жителей страны интересует тема специальной военной операции. На втором по популярности месте – вопросы по социальной сфере, добавил Песков.

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      Алан Босиков
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