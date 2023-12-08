Песков в преддверии прямой линии раскрыл волнующие россиян вопросы к Путину

Песков о вопросах россиян к прямой линии Путина: в тренде, конечно же, СВО

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков раскрыл темы к прямой линии главы государства, которые больше всего волнуют граждан. Его слова приводит корреспондент «Известий».

«В тренде, конечно же, СВО. И даже слово "тренд" вряд ли применимо к СВО. Люди действительно крайне мобилизованы, люди консолидированы вокруг всех идей и задач СВО и очень много пишут об этом», — сказал он.

На втором месте, по словам представителя Кремля, вопросы по социальной сфере. Очень много спрашивают о медицине, особенно в контексте усилий правительства по реформированию первичной системы здравоохранения. Также людей интересует проблема нехватки врачей и учителей.

Ранее в Кремле заявили, что задать вопрос Путину сможет даже президент Украины Владимир Зеленский. По словам Дмитрия Пескова, спросить что-либо у главы государства можно из любой точки мира.

Прямая линия и большая пресс-конференция Путина пройдут 14 декабря в едином формате. Президент ответит на вопросы журналистов и жителей страны. Глава государства сам выберет обращения россиян.