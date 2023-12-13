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21:55, 13 декабря 2023Россия

Песков рассказал о совещании Путина в рамках подготовки к прямой линии

Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался поступающими вопросами. Об этом рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, среди вопросов, которые задают россияне, — непростая международная обстановка и специальная военная операция (СВО).

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готовится к подведению итогов года в прямом эфире. Прямая линия с президентом России состоится в четверг, 14 декабря.

До этого Песков раскрыл волнующие россиян вопросы к Путину. По его словам, прежде всего жителей страны интересует тема специальной военной операции. На втором по популярности месте — вопросы по социальной сфере, добавил Песков.

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      Марина Совина
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