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16:41, 14 декабря 2023Мир

Нарышкин заявил о неизбежном признании Западом победы России на Украине

Директор СВР Нарышкин: Западу придется признать неизбежную победу РФ на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Странам Запада придется признать неизбежную победу России в специальной военной операции (СВО) на Украине, заявил директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин. Его цитирует РИА Новости.

«Американцы и европейцы пытаются нанести Москве, как это было принято говорить на Западе, стратегическое поражение. Однако реальное развитие ситуации на земле показывает очевидную несбыточность таких мечтаний», — сказал он, добавив, что Киеву в этом случае не поможет отправка «бесконечных эшелонов с оружием и военной техникой».

Ранее Нарышкин заявил, что сотрудники Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США создают за пределами России виртуальную «Российскую республику».

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      Виктория Кондратьева
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