Украина запросила у немецкой компании более 800 разведывательных дронов

Киев попросил у компании из Германии более 800 разведывательных дронов Vector

Украина запросила у немецкой компании Quantum-Systems GmbH более 800 разведывательных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Vector, сообщает Der Spiegel.

Глава предприятия Флориан Зайбель вместе с вице-канцлером и министром по делам экономики и защиты климата ФРГ Робертом Хабеком посетили Украину на прошлой неделе. В ходе визита, как рассказал Зайбель, Киев подал заявку на 812 дополнительных беспилотников Vector в специальный штаб по Украине при Минобороны Германии.

В своем видеообращении от 27 апреля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он отметил, что данные системы имеются у партнеров и призвал союзников не упускать время и дать необходимый сигнал решимости.

