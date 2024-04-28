Зеленский призвал Запад поставить еще больше Patriot

Зеленский: Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексом (ЗРК) Patriot. Такое число он назвал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, Украине необходимо как минимум семь систем противовоздушной обороны (ПВО). «Нам срочно нужны комплексы Patriot и ракеты к ним», — подчеркнул украинский лидер, отметив, что данные системы имеются у партнеров Киева. Зеленский призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».

В то же время Зеленский поблагодарил Запад за уже поставленные комплексы.

В марте Зеленский заявил, что 5-7 ПВО Patriot защитят украинскую промышленность. «Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — пояснил он.