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00:47, 28 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский призвал Запад поставить еще больше Patriot

Зеленский: Украине нужно не менее семи систем ПВО Patriot

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву нужны минимум семь зенитных ракетных комплексом (ЗРК) Patriot. Такое число он назвал в своем видеообращении, опубликованном в Telegram.

По его словам, Украине необходимо как минимум семь систем противовоздушной обороны (ПВО). «Нам срочно нужны комплексы Patriot и ракеты к ним», — подчеркнул украинский лидер, отметив, что данные системы имеются у партнеров Киева. Зеленский призвал союзников не упускать время и дать «необходимый сигнал решимости».

В то же время Зеленский поблагодарил Запад за уже поставленные комплексы.

В марте Зеленский заявил, что 5-7 ПВО Patriot защитят украинскую промышленность. «Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — пояснил он.

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      Марина Совина
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