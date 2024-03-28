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22:54, 28 марта 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности защищать промышленность с помощью Patriot

Зеленский заявил, что 5-7 ПВО Patriot защитят украинскую промышленность
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности защищать промышленность с помощью Patriot. Об этом политик сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Пять-семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине… Чтобы мы могли работать... Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — прокомментировал Зеленский.

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2 августа 2019

Ранее глава Украины заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся сдержать крупное наступление российской армии, которое, по его мнению, ожидается в ближайшие месяцы. Зеленский отметил, что ВСУ необходимо подготовиться и стабилизировать ситуацию, поэтому им нужна помощь западных партнеров.

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