На Украине заявили о готовности защищать промышленность с помощью Patriot

Зеленский заявил, что 5-7 ПВО Patriot защитят украинскую промышленность

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности защищать промышленность с помощью Patriot. Об этом политик сказал в интервью телеканалу CBS News.

«Пять-семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot от США защитят индустриальные платформы на Украине… Чтобы мы могли работать... Они разблокируют небо, будут шаги вперед», — прокомментировал Зеленский.

Ранее глава Украины заявил, что Вооруженным силам Украины (ВСУ) не удастся сдержать крупное наступление российской армии, которое, по его мнению, ожидается в ближайшие месяцы. Зеленский отметил, что ВСУ необходимо подготовиться и стабилизировать ситуацию, поэтому им нужна помощь западных партнеров.

