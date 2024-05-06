МВД России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины

МВД объявило в розыск экс-главу МИД Украины Климкина и экс-главу СНБО Данилова

МВД России объявило в розыск бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина, экс-главу Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) республики Алексея Данилова и бывшего спикера Верховной Рады Владимира Гройсмана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на базу ведомства.

«Павел Анатольевич Климкин, 25.12.1967. Разыскивается по статье УК», — говорится в сообщении министерства.

Ранее МВД России объявило в розыск Петра Порошенко. Также в базу российского ведомства попали Владимир Зеленский, командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Павлюк и бывший исполняющий обязанности министра обороны Украины Михаил Коваль.